ДТП с 2-мя пострадавшими и 3-х автомобилей на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке столицы

Автор: Sargo Дата публикации: 02:20

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30 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197073

На Алтуфьевском шоссе в районе д. 16 произошло столкновение трех автомобилей - ВАЗ 2107, Daewoo и BMW. Пострадали два человека.