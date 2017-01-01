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ДТП с 2-мя пострадавшими и 3-х автомобилей на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке столицы

Автор:
Sargo
Дата публикации:
02:20
  • 30
  • 2

На Алтуфьевском шоссе в районе д. 16 произошло столкновение трех автомобилей - ВАЗ 2107, Daewoo и BMW. Пострадали два человека.

  • 30
  • 2

Комментарии (2)

  • Artem_077
    02:47
    В 02:33 на АГН http://www.mskagency.ru/materials/2725454
  • Sargo
    03:04
    Благодарю!
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