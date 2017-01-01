Железнодорожники перекрыли единственную дорогу к стратегическому энергообъекту на Сахалине (ВИДЕО)
- Автор:
- Margarita Tatarova
- Дата публикации:
- 08:53
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Энергетики считают ситуацию чрезвычайной, особенно в зимний период, когда на Сахалин обрушиваются сильные циклоны. К объекту не сможет проехать техника для ремонта и обслуживания энергообъекта, а также в случае необходимости машины пожарных и скорой помощи. Данный железнодорожный переезд, как и дорога, ведущая на территорию за ним, не являются ведомственными и не принадлежат энергетикам. Фактически, они являются объектами общего пользования. Железнодорожники говорят, что переезд также не находится у них на балансе, хотя железная дорога – это действующее сооружение, используемое для движения поездов в направлении «Южно-Сахалинск – Быков».
Энерегетики считают действия по ликвидации железнодорожного переезда и блокированию дороги общего пользования самоуправством. С просьбой разобраться в сложившейся ситуации и принять незамедлительные меры энергетики обратилось в соответствующие государственные и надзорные органы.
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