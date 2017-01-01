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Железнодорожники перекрыли единственную дорогу к стратегическому энергообъекту на Сахалине (ВИДЕО)

Автор:
Margarita Tatarova
Дата публикации:
08:53
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Сахалинские железнодорожники разобрали настил железнодорожного переезда в селе Сосновка Долинского района и перекрыли бетонным блоком единственную дорогу, ведущую к подстанции «Углезаводская» напряжением 220 кВ. Энергообъект имеет важное стратегическое значение, являясь важным звеном энергосистемы Сахалинской области, от которого зависит электроснабжение большого количества потребителей острова.

Энергетики считают ситуацию чрезвычайной, особенно в зимний период, когда на Сахалин обрушиваются сильные циклоны. К объекту не сможет проехать техника для ремонта и обслуживания энергообъекта, а также в случае необходимости машины пожарных и скорой помощи. Данный железнодорожный переезд, как и дорога, ведущая на территорию за ним, не являются ведомственными и не принадлежат энергетикам. Фактически, они являются объектами общего пользования. Железнодорожники говорят, что переезд также не находится у них на балансе, хотя железная дорога – это действующее сооружение, используемое для движения поездов в направлении «Южно-Сахалинск – Быков».

Энерегетики считают действия по ликвидации железнодорожного переезда и блокированию дороги общего пользования самоуправством. С просьбой разобраться в сложившейся ситуации и принять незамедлительные меры энергетики обратилось в соответствующие государственные и надзорные органы.

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