Железнодорожники перекрыли единственную дорогу к стратегическому энергообъекту на Сахалине (ВИДЕО)

Автор: Margarita Tatarova Дата публикации: 08:53

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47 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197076

Сахалинские железнодорожники разобрали настил железнодорожного переезда в селе Сосновка Долинского района и перекрыли бетонным блоком единственную дорогу, ведущую к подстанции «Углезаводская» напряжением 220 кВ. Энергообъект имеет важное стратегическое значение, являясь важным звеном энергосистемы Сахалинской области, от которого зависит электроснабжение большого количества потребителей острова.Энергетики считают ситуацию чрезвычайной, особенно в зимний период, когда на Сахалин обрушиваются сильные циклоны. К объекту не сможет проехать техника для ремонта и обслуживания энергообъекта, а также в случае необходимости машины пожарных и скорой помощи. Данный железнодорожный переезд, как и дорога, ведущая на территорию за ним, не являются ведомственными и не принадлежат энергетикам. Фактически, они являются объектами общего пользования. Железнодорожники говорят, что переезд также не находится у них на балансе, хотя железная дорога – это действующее сооружение, используемое для движения поездов в направлении «Южно-Сахалинск – Быков».Энерегетики считают действия по ликвидации железнодорожного переезда и блокированию дороги общего пользования самоуправством. С просьбой разобраться в сложившейся ситуации и принять незамедлительные меры энергетики обратилось в соответствующие государственные и надзорные органы.