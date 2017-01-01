Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пасмурный теплый день ожидает сегодня москвичей

Пасмурный теплый день ожидает сегодня москвичей

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:25
  • 21
  • 0

Пасмурный теплый день ожидает сегодня москвичей.

  • 21
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
11:43 | denis947
Въезд и выезд с Садового кольца на Таганку закрывается
20 0
09:02 | Max_019
Облачно и без осадков утром в столице
308 2
16.11 10:51 | alextsaryev99
Один человек пострадал в ДТП на улице Уткина в Москве
26 0
17.11 15:29 | Sargo
Пасмурная погода в Москве