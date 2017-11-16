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Главная  /  Репортажи  /  На Горном Алтае идёт массовая вырубка леса (ВИДЕО)

На Горном Алтае идёт массовая вырубка леса (ВИДЕО)

Автор:
max903957
Дата публикации:
10:41
  • 77
  • 2

Массовая вырубка леса идёт на Горном Алтае. "Все жители сёл против вырубки," - об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места ЧП.

По словам автора видео, сосновый лес уничтожают на территории 746 гектара. "Две недели назад здесь был отличный бор! Очень красивый!" - рассказывает местный житель. А ещё вчера здесь видели спецтехнику, после которой вместо высоких елей остались пни и брёвна. "Валят очень быстро, по-варварски!" - комментирует происходящее мобильный репортёр.

Все жители окрестных сел - Туросак, Артыбаш, Иогач, Кебезень, Тулой, Верх-Бийск, Тондошка и многих других - против вырубки. Однако истребление бора никто не останавливает. "Есть обращения в прокуратуру, администрацию Республики Алтай, МВД Республики Алтай и т.д. А 23.11.2017 года в с. Турочак состоится митинг в защиту этих лесов. На него приглашены ГТРК "Алтай", НТВ Сибирь, а так же местная и сибирская пресса. Ожидается очень много народа," - пишет неравнодушный житель Горного Алтая.

"Покажите, пожалуйста, пусть все увидят, что у нас тут происходит. Будем добиваться, чтобы Путин услышал о нашей проблеме!" - сообщает мобильный репортёр.
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Комментарии (2)

  • mreportertv
    10:43
    Уважаемый max903957 , уточните, пожалуйста, кто автор видео? Вы? Когда сделаны кадры?
  • max903957
    11:03
    Автор Швецов Владимир Анатольевич. Кадры сделаны 16.11.2017 года. Пейзаж меняется ежедневно, леса все меньше.
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