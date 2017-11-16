На Горном Алтае идёт массовая вырубка леса (ВИДЕО)
- Автор:
- max903957
- Дата публикации:
- 10:41
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По словам автора видео, сосновый лес уничтожают на территории 746 гектара. "Две недели назад здесь был отличный бор! Очень красивый!" - рассказывает местный житель. А ещё вчера здесь видели спецтехнику, после которой вместо высоких елей остались пни и брёвна. "Валят очень быстро, по-варварски!" - комментирует происходящее мобильный репортёр.
Все жители окрестных сел - Туросак, Артыбаш, Иогач, Кебезень, Тулой, Верх-Бийск, Тондошка и многих других - против вырубки. Однако истребление бора никто не останавливает. "Есть обращения в прокуратуру, администрацию Республики Алтай, МВД Республики Алтай и т.д. А 23.11.2017 года в с. Турочак состоится митинг в защиту этих лесов. На него приглашены ГТРК "Алтай", НТВ Сибирь, а так же местная и сибирская пресса. Ожидается очень много народа," - пишет неравнодушный житель Горного Алтая.
"Покажите, пожалуйста, пусть все увидят, что у нас тут происходит. Будем добиваться, чтобы Путин услышал о нашей проблеме!" - сообщает мобильный репортёр.
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