На Горном Алтае идёт массовая вырубка леса (ВИДЕО)

Автор: max903957 Дата публикации: 10:41

77

77 2

77

77 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197080

Массовая вырубка леса идёт на Горном Алтае. "Все жители сёл против вырубки," - об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с места ЧП.По словам автора видео, сосновый лес уничтожают на территории 746 гектара. "Две недели назад здесь был отличный бор! Очень красивый!" - рассказывает местный житель. А ещё вчера здесь видели спецтехнику, после которой вместо высоких елей остались пни и брёвна. "Валят очень быстро, по-варварски!" - комментирует происходящее мобильный репортёр.Все жители окрестных сел - Туросак, Артыбаш, Иогач, Кебезень, Тулой, Верх-Бийск, Тондошка и многих других - против вырубки. Однако истребление бора никто не останавливает. "Есть обращения в прокуратуру, администрацию Республики Алтай, МВД Республики Алтай и т.д. А 23.11.2017 года в с. Турочак состоится митинг в защиту этих лесов. На него приглашены ГТРК "Алтай", НТВ Сибирь, а так же местная и сибирская пресса. Ожидается очень много народа," - пишет неравнодушный житель Горного Алтая."Покажите, пожалуйста, пусть все увидят, что у нас тут происходит. Будем добиваться, чтобы Путин услышал о нашей проблеме!" - сообщает мобильный репортёр.