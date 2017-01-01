Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На станциях Московского центрального кольца установили новую навигацию для слабовидящих людей

На станциях Московского центрального кольца установили новую навигацию для слабовидящих людей

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
11:04
  • 27
  • 0

На станциях Московского центрального кольца установили новую навигацию для слабовидящих людей. Входные двери станций обозначены жёлтой контрастной маркировкой, в вестибюлях установлены информационные мнемосхемы, где указано расположение лестниц, эскалаторов, лифтов, выходов к поездам и в город. Кнопки лифтов, стоек для связи с полицией и службой информации дублируются тактильными наклейками со шрифтом Брайля. Такие же наклейки появились в местах, где есть подъёмки для пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске. Специальными знаками и указателями оснащено 48 платформ и транспортно-пересадочные узлы: «Ботанический сад», «Ростокино», «Белокаменная», «Шоссе Энтузиастов», «Верхние Котлы», «Новохохловская», «Крымская», «Площадь Гагарина», «Лужники», «Кутузовская», «Деловой центр», «Шелепиха» и «Хорошево». Дополнительная навигация установлена в рамках создания безбарьерной среды для маломобильных пассажиров.

  • 27
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
11:43 | denis947
Въезд и выезд с Садового кольца на Таганку закрывается
22 0
15.11 13:36 | Uwis
По техническим причинам увеличены интервалы движения поездов по второму пути МЦК
22 0
09.11 18:16 | LaimeLaim
Зимняя навигация по Москва-реке открылась в столице