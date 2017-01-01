На станциях Московского центрального кольца установили новую навигацию для слабовидящих людей

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 11:04

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На станциях Московского центрального кольца установили новую навигацию для слабовидящих людей. Входные двери станций обозначены жёлтой контрастной маркировкой, в вестибюлях установлены информационные мнемосхемы, где указано расположение лестниц, эскалаторов, лифтов, выходов к поездам и в город. Кнопки лифтов, стоек для связи с полицией и службой информации дублируются тактильными наклейками со шрифтом Брайля. Такие же наклейки появились в местах, где есть подъёмки для пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске. Специальными знаками и указателями оснащено 48 платформ и транспортно-пересадочные узлы: «Ботанический сад», «Ростокино», «Белокаменная», «Шоссе Энтузиастов», «Верхние Котлы», «Новохохловская», «Крымская», «Площадь Гагарина», «Лужники», «Кутузовская», «Деловой центр», «Шелепиха» и «Хорошево». Дополнительная навигация установлена в рамках создания безбарьерной среды для маломобильных пассажиров.