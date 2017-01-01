Крыса устроила переполох в нью-йоркском метро
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:20
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Там, по словам автора ролика, в вагон метро забежала крыса. Проехала - всего одну остановку. Но устроила настоящий переполох. Крики, визг, прыгающие на сиденья и друг на друга люди - реакция пассажиров была впечатляющей. Впрочем, ещё неизвестно, кто в этой ситуации напугался больше всего: грызун метался по всему вагону от шума и ног, норовящих задавить животное.
Пользователи уже назвали эту поездку весёлой. А ролик стал вирусным и набрал более ста тысяч просмотров.
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