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Главная  /  Репортажи  /  Крыса устроила переполох в нью-йоркском метро

Крыса устроила переполох в нью-йоркском метро

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:20
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Как быстро и действенно освободить себе место в общественном транспорте, демонстрирует это видео из Нью-Йорка.

Там, по словам автора ролика, в вагон метро забежала крыса. Проехала - всего одну остановку. Но устроила настоящий переполох. Крики, визг, прыгающие на сиденья и друг на друга люди - реакция пассажиров была впечатляющей. Впрочем, ещё неизвестно, кто в этой ситуации напугался больше всего: грызун метался по всему вагону от шума и ног, норовящих задавить животное.

Пользователи уже назвали эту поездку весёлой. А ролик стал вирусным и набрал более ста тысяч просмотров.

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