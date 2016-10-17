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Главная  /  Репортажи  /  Въезд и выезд с Садового кольца на Таганку закрывается

Въезд и выезд с Садового кольца на Таганку закрывается

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:43
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С сегодняшнего дня изменилась схема дорожного движения в районе Таганской площади. Закрывается выезд с Таганской площади на Садовое кольцо в районе Большого Дровяного переулка, а также съезд с Садового на Таганскую площадь с противоположной стороны. По новой схеме движения съезд и заезд перенесены на дублеры далее. Сотрудники ЦОДД в данный момент введут работы по установке новых знаков и бетонных блоков для перекрытия заездов.

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