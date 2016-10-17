Въезд и выезд с Садового кольца на Таганку закрывается

Автор: denis947 Дата публикации: 11:43

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С сегодняшнего дня изменилась схема дорожного движения в районе Таганской площади. Закрывается выезд с Таганской площади на Садовое кольцо в районе Большого Дровяного переулка, а также съезд с Садового на Таганскую площадь с противоположной стороны. По новой схеме движения съезд и заезд перенесены на дублеры далее. Сотрудники ЦОДД в данный момент введут работы по установке новых знаков и бетонных блоков для перекрытия заездов.