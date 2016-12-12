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Главная  /  Репортажи  /  Взрыв автоцистерны в Индии: чуть не пострадали очевидцы

Взрыв автоцистерны в Индии: чуть не пострадали очевидцы

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:05
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Видео, судя по всему, снятое в Индии может стать уроком для тех, кто любит снимать пожары и взрывы с вроде бы безопасного расстояния.

В этом случае мобильные репортёры и просто зеваки действительно держались подальше от горящей автоцистерны. Однако не предусмотрели того, что разлетевшаяся на куски ёмкость со сжиженным газом - может запросто долететь до кого-нибудь из них.

Собственно, это и произошло. Сообщается, что лишь по счастливой случайности фрагментами - никого не задело. В любом случае, получилось - весьма зрелищно.
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