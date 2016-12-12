Взрыв автоцистерны в Индии: чуть не пострадали очевидцы
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:05
-
- 42
В этом случае мобильные репортёры и просто зеваки действительно держались подальше от горящей автоцистерны. Однако не предусмотрели того, что разлетевшаяся на куски ёмкость со сжиженным газом - может запросто долететь до кого-нибудь из них.
Собственно, это и произошло. Сообщается, что лишь по счастливой случайности фрагментами - никого не задело. В любом случае, получилось - весьма зрелищно.
- 42
Комментарии (0)