Астронавт запечатлел падение метеорита из космоса
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:18
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Поскольку его автор - итальянский астронавт - находился не на Земле, а на борту Международной Космической Станции. В какой-то момент в кадре - на фоне абсолютной черноты - появилась светящаяся точка. Которая устремилась в сторону Атлантического океана - с высоты порядка четырёхсот километров.
Летел метеорит, как сообщается, со скоростью около сорока метров в секунду. Ну а цели - не достиг. По словам учёных, он - сгорел в атмосфере.
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