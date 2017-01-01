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Астронавт запечатлел падение метеорита из космоса

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:18
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Падения разного рода небесных тел - чаще всего, метеоритов - мы показывали не раз. Но этот ролик - исключение.

Поскольку его автор - итальянский астронавт - находился не на Земле, а на борту Международной Космической Станции. В какой-то момент в кадре - на фоне абсолютной черноты - появилась светящаяся точка. Которая устремилась в сторону Атлантического океана - с высоты порядка четырёхсот километров.

Летел метеорит, как сообщается, со скоростью около сорока метров в секунду. Ну а цели - не достиг. По словам учёных, он - сгорел в атмосфере.
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