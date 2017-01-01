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Дожди затопили австралийский Мельбурн

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:51
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Не просто наводнение, а самый настоящий библейский потоп. Примерно так в соцсетях комментируют эти кадры из австралийского Мельбурна.

Сообщается, что всего за пару часов там выпало более двадцати миллиметров осадков. И вот - последствия. Некоторые кварталы и микрорайоны - превратились в водоёмы. Конечно, глубокими их назвать трудно. Но местным жителям для дискомфорта - хватило и этого.

Ливневые канализации с дождями не справились. Так что затоплены оказались и автомобильные трассы, на которых то и дело заносило машины, и пешеходные зоны, посреди которых людям приходилось искать брод.

Попадались и непроходимые лестницы, больше похожие на водопады. Одну из них снял на видео местный мобильный репортёр.

В объективы попадали и огромные лужи - прямо в помещениях гипермаркетов. Например, как на этом видео. Кроме того, стихия - оставила десятки семей без электричества. На восстановление инфраструктуры уйдёт явно не один день.
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