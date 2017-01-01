Дожди затопили австралийский Мельбурн
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:51
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Сообщается, что всего за пару часов там выпало более двадцати миллиметров осадков. И вот - последствия. Некоторые кварталы и микрорайоны - превратились в водоёмы. Конечно, глубокими их назвать трудно. Но местным жителям для дискомфорта - хватило и этого.
Ливневые канализации с дождями не справились. Так что затоплены оказались и автомобильные трассы, на которых то и дело заносило машины, и пешеходные зоны, посреди которых людям приходилось искать брод.
Попадались и непроходимые лестницы, больше похожие на водопады. Одну из них снял на видео местный мобильный репортёр.
В объективы попадали и огромные лужи - прямо в помещениях гипермаркетов. Например, как на этом видео. Кроме того, стихия - оставила десятки семей без электричества. На восстановление инфраструктуры уйдёт явно не один день.
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