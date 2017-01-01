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Варварский вылов рыбы попал на видео в Курской области

Автор:
Алексей Тарасов
Дата публикации:
13:53
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Варварский вылов рыбы попал на видео в Курской области. Кадры сняты 18 ноября 2017 года.

По словам очевидца, местный арендатор спускает реку Виногробль. В результате чего на поверхности остаётся вся рыба, плавающая в водоёме. После чего крупные особи вылавливаются и продаются. При этом, мелочь окуня, щуки, красноперки, карася и другой речной рыбы после каждого вылова остаётся валяться на суше. "Тоннами гибнет! Что-то съедают чайки, а остальное тухнет по берегам," - рассказывает мобильный репортёр.

"Экологи, рыбинспекторы, правоохранительные органы - все никак не реагируют, чем и пользуется арендатор, уничтожая биоресурсы целой реки," - сообщает автор видео.
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