Медведь ехал на пассажирском сидении автомобиля
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:48
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Зато неоспоримым является факт, что мужчина катает в своей машине на пассажирском сидении настоящего, живого медведя. В подписи к ролику сообщается, что косолапый - спарринг-партнер для Хабиба Нурмагомедова, известного российского бойца смешанного стиля.
Сам Нурмагомедов, который также опубликовал эти кадры на своей странице в Инстаграм, написал - цитирую: “Это что за видео, я в шоке”. Что это - шутка поклонника или такой пиар? Пользователи пока не пришли к единому мнению.
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