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Медведь ехал на пассажирском сидении автомобиля

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:48
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Пользователи бурно обсуждают вот эти кадры, снятые, по некоторым данным в Москве - хотя это лишь предположение.

Зато неоспоримым является факт, что мужчина катает в своей машине на пассажирском сидении настоящего, живого медведя. В подписи к ролику сообщается, что косолапый - спарринг-партнер для Хабиба Нурмагомедова, известного российского бойца смешанного стиля.

Сам Нурмагомедов, который также опубликовал эти кадры на своей странице в Инстаграм, написал - цитирую: “Это что за видео, я в шоке”. Что это - шутка поклонника или такой пиар? Пользователи пока не пришли к единому мнению.
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