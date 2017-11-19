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Главная  /  Репортажи  /  Северное дерби на "Зенит-Арене": ФК "Зенит" - ФК "Тосно" 19.11.2017 г. (не репортаж игры)

Северное дерби на "Зенит-Арене": ФК "Зенит" - ФК "Тосно" 19.11.2017 г. (не репортаж игры)

Автор:
Leobr
Дата публикации:
14:19
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Первое дерби этих команд было на стадионе "Петровский", где зенитовцы были "гостями". И вот впервые новичок Премьер-лиги России по футболу ФК "Тосно" играл на "Зенит - Арене". 48 тысяч болельщиков - побольше чем на недавней игре Россия – Испания, и дело не только в стоимости билетов. Многие пришли семьями - условия на новом стадионе комфортные для всех. Несмотря на счет (зенитовцы выиграли 5 - 0) игра держала в напряжении - поволноваться пришлось всем. Перед началом игры чествовали команду "Зенит - 2007" - 10-летие чемпионства клуба в новой России - об этом подробный рассказ в программке. которую достал чудом - за 2 часа до игры их уже не было.

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