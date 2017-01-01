Посвященная балерине М. Плисецкой марка вышла в почтовое обращение в России

Автор: Sargo Дата публикации: 14:16

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Посвященная балерине Майе Плисецкой марка вышла в почтовое обращение в России в рамках серии «Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», сообщили в пресс-службе Федерального агентства связи (Россвязь).

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197100

«Сегодня, 20 ноября, Федеральное агентство связи и АО «Марка» сообщают о выходе в почтовое обращение в рамках серии «Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» почтовой марки, посвященной балерине М.Плисецкой. На почтовой марке изображен портрет М. Плисецкой и орден «За заслуги перед Отечеством», - говорится в сообщении.Уточняется, что дополнительно к выпуску почтовой марки АО «Марка» издан конверт первого дня и изготовлен штемпель специального гашения для Москвы. Художником-дизайнером выступил Р. Комса. Номинал составляет 27 руб. Размер марки 42 на 30 мм, размер листа: 146 на 170 мм. Форма выпуска представляет собой лист с оформленными полями (3 на 5) из 14 марок и купона. Тираж составил 280 тыс. марок (20 тыс. листов).