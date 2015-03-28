Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Колпино работники садово-паркового хозяйства, с помощью техники, ударными темпами, убирают листву под снегом

В Колпино работники садово-паркового хозяйства, с помощью техники, ударными темпами, убирают листву под снегом

Автор:
paula_m
Дата публикации:
14:21
  • 34
  • 0

Сегодня посмеялась от души. Пошла гулять с собаками и наблюдала такую картину. Работники Садово-паркового хозяйства, с помощью техники, ударными темпами, убирали листву под снегом. Я не сразу могла понять, что они делают, то ли косят траву, то ли убирают снег с газона. Но дорожки при этом ни кто не расчищает. Под ногами грязь со снегом, скользко. Но дорожки видно они начнут расчищать летом.

  • 34
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
14:19 | Leobr
Северное дерби на "Зенит-Арене": ФК "Зенит" - ФК "Тосно" 19.11.2017 г. (не репортаж игры)
199 0
17.11 17:41 | paula_m
В Колпино на пешеходном переходе рейсовый автобус сбил девушку
49 1
07.11 20:39 | Эльвира Боринских
На дороге Кукуштан-Курашим в Пермском крае стоят столбы посреди проезжей части
318 0
28.03.2015 15:43 | Max_019
Работа коммунальных служб на улицах города после зимы