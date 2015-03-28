В Колпино работники садово-паркового хозяйства, с помощью техники, ударными темпами, убирают листву под снегом
- Автор:
- paula_m
- Дата публикации:
- 14:21
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- 34
Сегодня посмеялась от души. Пошла гулять с собаками и наблюдала такую картину. Работники Садово-паркового хозяйства, с помощью техники, ударными темпами, убирали листву под снегом. Я не сразу могла понять, что они делают, то ли косят траву, то ли убирают снег с газона. Но дорожки при этом ни кто не расчищает. Под ногами грязь со снегом, скользко. Но дорожки видно они начнут расчищать летом.
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