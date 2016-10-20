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Новый маршрут автобуса № 827 запущен по улице Островитянова на юго-западе Москвы

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
14:25
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На юго-западе Москвы по улице Островитянова запущен новый маршрут автобуса №827. Автобусы следуют по загруженному направлению, чтобы улучшить транспортную доступность района Коньково. Для удобства жителей на остановках по старой и новой трассам маршрута разместили плакаты об изменениях. Чтобы улучшить сообщение жителей района с метро, маршрут №827 следует от остановки «43-й квартал Юго-запада» через станцию метро «Коньково» до конечной остановки «Улица Островитянова».

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