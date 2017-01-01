Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Борьба с гололёдом "ручным способом" попала на видео на Камчатке

Борьба с гололёдом "ручным способом" попала на видео на Камчатке

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:50
  • 5
  • 0

Борьбу с гололёдом в Вилючинске превратили в аттракцион.

Сообщается, что сотрудник коммунальной службы забрался в ковш и взмахами обеих рук рассыпал смесь. Это не осталось незамеченным. Очевидцы поспешили достать камеры и снять забавных работников на видео.

В комментариях к ролику не обошлось без иронии. Кто-то пишет - “осталось только запатентовать”. Другие обратили внимание на проблемы с техническим оснащением службы.
  • 5
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

39 0
11:56 | mreportertv
В Саратове машина провалилась в кипяток
224 0
17.11 14:01 | Madmaster1
Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке (ВИДЕО)
52 0
23.10 12:53 | mreportertv
Индийский тракторист удивил пользователей Сети
125 0
08.11 13:52 | mreportertv
Сивучи-воришки попали на видео в Петропавловске-Камчатском
69 0
07.01 14:10 | anutina84
"Уборка" снега в Екатеринбурге