Борьба с гололёдом "ручным способом" попала на видео на Камчатке
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:50
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Сообщается, что сотрудник коммунальной службы забрался в ковш и взмахами обеих рук рассыпал смесь. Это не осталось незамеченным. Очевидцы поспешили достать камеры и снять забавных работников на видео.
В комментариях к ролику не обошлось без иронии. Кто-то пишет - “осталось только запатентовать”. Другие обратили внимание на проблемы с техническим оснащением службы.
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