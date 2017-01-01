Саратовские коммунальщики раскопали ров с водой и уехали (ВИДЕО)
- Автор:
- Andrey1967
- Дата публикации:
- 15:16
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Авария на трубопроводе произошла в минувший четверг, 16 ноября 2017 года. На улице Пензенской, у дома №35, водоканал в очередной раз приехал на ликвидацию течи холодной воды. На кадрах видно, как коммунальщики работали с помощью экскаватора. С тех пор прошло три дня. Рабочие уехали, а ров, как сообщает местный житель, остался.
При этом, мобильный репортёр отмечает, что коммунальные аварии в этом месте происходят с неприятным постоянством более 15 лет. "Рот на одном и том же месте более 15 лет. Уже даже не закапывают! Копают по 5-7 раз в год. И обращения к властям города и к губернатору не приводят ни к каким результатам!" - сообщает автор видео. И добавляет, что в опасную яму могут угодить и дети, и взрослые.
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