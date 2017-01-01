На ул. 2-я Владимирская на востоке столицы после мелкого ДТП водители составляют европротокол

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На ул. 2-я Владимирская, напротив дома 10 произошло мелкое ДТП с участием двух иномарок: «Киа» и «Рено». Поскольку автомобили получили незначительные повреждения, водители составляют европротокол. Бланки европротокола должны быть у каждого водителя в автомобиле. После заполнения европротокола, водителям необходимо сделать несколько фотографий транспортных средств и их расположения. Европротокол экономит время участников ДТП, так как из-за большого количества аварий нередко участникам ДТП приходится долго ждать инспекторов ДПС.