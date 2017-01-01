Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Смертельное ДТП произошло под Миассом

Смертельное ДТП произошло под Миассом

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:48
  • 28
  • 0

ВНИМАНИЕ!!! 18+! Видео не рекомендовано к просмотрю людям с ослабленной психикой!!!
Смертельное ДТП произошло в Челябинской области. Авария случилась накануне днём и попала в объектив регистратора.

На трассе М5 под Миассом столкнулись три грузовика и две легковушки. По словам очевидцев, отечественная легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. От удара фуру отбросило на другой большегруз. Тот, в свою очередь, тоже вылетел на встречку, где, как сообщают региональные СМИ, совершил столкновение с «Ладой Приора» и «Сканией».

В результате аварии погибли два человека, один - ранен. Что стало причиной ДТП - пока неизвестно.
  • 28
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

27 0
15:40 | Artem_077
На ул. 2-я Владимирская на востоке столицы после мелкого ДТП водители составляют европротокол
78 0
17.11 16:01 | mreportertv
Четыре автомобиля столкнулись на дороге в Санкт-Петербурге
380 1
15.11 16:39 | Разведчик
Два грузовика попали в ДТП на трассе М4 "Дон" в Подмосковье
43 0
19.11 19:13 | Камиль Гинатулин
Неконтроллируемая вырубка леса в Челябинской области
62 0
02.08 13:09 | Анна Сидорова
Туристы недовольны взиманием платы за проезд к озеру Тургояк в Челябинской области