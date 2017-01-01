Смертельное ДТП произошло под Миассом
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:48
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Смертельное ДТП произошло в Челябинской области. Авария случилась накануне днём и попала в объектив регистратора.
На трассе М5 под Миассом столкнулись три грузовика и две легковушки. По словам очевидцев, отечественная легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. От удара фуру отбросило на другой большегруз. Тот, в свою очередь, тоже вылетел на встречку, где, как сообщают региональные СМИ, совершил столкновение с «Ладой Приора» и «Сканией».
В результате аварии погибли два человека, один - ранен. Что стало причиной ДТП - пока неизвестно.
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