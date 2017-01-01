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Московский ипподром с высоты птитьего полета

Автор:
Sargo
Дата публикации:
16:23
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Московский ипподром с высоты птитьего полета. Некоторым СМИ Сергей Собянин рассказал о сохранении столичного ипподрома.

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Комментарии (1)

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