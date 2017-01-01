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Главная  /  Репортажи  /  Московское метро вошло в топ-3 метрополитенов мира по онлайн информированию пассажиров

Московское метро вошло в топ-3 метрополитенов мира по онлайн информированию пассажиров

Автор:
Sargo
Дата публикации:
17:04
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Московский метрополитен вошел в тройку лидеров среди метрополитенов мира по степени удовлетворенности пассажиров качеством информирования в режиме реального времени. К такому выводу пришли эксперты независимой международной ассоциации CoMET (Community of Metros) по итогам исследования, проводимого весной 2016 года. Вопросы касались удовлетворенности пассажиров работой метро в целом, а также различных направлений работы транспортных предприятий. После тщательного изучения 46,5 тысяч ответов исследователи сделали выводы о деятельности 21 метрополитена по всему миру.

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