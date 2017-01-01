Московское метро вошло в топ-3 метрополитенов мира по онлайн информированию пассажиров

Автор: Sargo Дата публикации: 17:04

13

13 0

Московский метрополитен вошел в тройку лидеров среди метрополитенов мира по степени удовлетворенности пассажиров качеством информирования в режиме реального времени. К такому выводу пришли эксперты независимой международной ассоциации CoMET (Community of Metros) по итогам исследования, проводимого весной 2016 года. Вопросы касались удовлетворенности пассажиров работой метро в целом, а также различных направлений работы транспортных предприятий. После тщательного изучения 46,5 тысяч ответов исследователи сделали выводы о деятельности 21 метрополитена по всему миру.