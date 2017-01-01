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Монтаж центральной арт-инсталляции катка на ВДНХ

Автор:
Uwis
Дата публикации:
17:43
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Центральная арт-инсталляция катка на ВДНХ с гигантскими светящимися фигурами спортсменов в этом году будет посвящена теме зимних видов спорта. Общая площадь инсталляции составит порядка 2000 квадратных метров, а высота полуколец — 10 метров. Билеты на открытие Главного катка страны, выпущенные ограниченным тиражом, уже поступили в продажу. Стоимость билета на открытие Главного катка страны составляет 500 рублей для детей (6–12 лет) и 1000 рублей для взрослых. Откроет новый ледовый сезон катка на ВДНХ шоу испанского высотного театра Grupo Puja. Также в программе открытия запланированы традиционно полюбившиеся гостям танцевальные флешмобы, игры и конкурсы с яркими аниматорами. Каток откроется в 17:00. В это же время начнется праздничная программа, а в 20:30 небо над катком превратится в театральную сцену. В 21:00 зрителей ждет красочный фейерверк. Кататься посетителям ВДНХ в этот день разрешат до 23:00.

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