В парке Горького представителям СМИ показали подготовку к открытию стереокатка

Автор: Sargo Дата публикации: 17:45

22

22 1

Каток в парке Горького открывается 23 ноября. В парке Горького представителям СМИ показали подготовку к открытию стереокатка.