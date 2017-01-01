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В парке Горького представителям СМИ показали подготовку к открытию стереокатка

Автор:
Sargo
Дата публикации:
17:45
  • 22
  • 1

Каток в парке Горького открывается 23 ноября. В парке Горького представителям СМИ показали подготовку к открытию стереокатка.

  • 22
  • 1

Комментарии (1)

  • Sargo
    19:47
    http://www.mskagency.ru/materials/2725786
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