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Главная  /  Репортажи  /  Парк «Сокольники» и портал ParkSeason запустили традиционную программу лояльности

Парк «Сокольники» и портал ParkSeason запустили традиционную программу лояльности

Автор:
Uwis
Дата публикации:
18:24
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Парк «Сокольники» и портал ParkSeason запустили традиционную программу лояльности. С 18 ноября на чеках, выданных при покупке входного билета на каток «Лёд», печатают специальные промокоды. Чтобы получить право на бесплатный сеанс, гостям нужно скачать на мобильный телефон приложение ParkFace и загрузить три полученных промокода в раздел «Акции». После этого в профиле автоматически появится ваучер, по которому можно будет бесплатно посетить каток «Лёд». Программа лояльности будут действовать на протяжении всего зимнего сезона.

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