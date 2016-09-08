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Травяной пожар произошёл на кладбище в Ессентуках

Автор:
луна
Дата публикации:
21:45
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Пожар произошёл в середине дня. Заполыхала сухая трава возле городского кладбища Ессентуков. Огонь стал подбираться к могилам. Он затронул участок, на котором находятся больше 50 могил. Там хоронят умерших, у которых нет родных. Вся трава выгорела, но кресты и надгробия не пострадали. Огонь распространился вдоль кладбища на 2 километров. Возникла угроза близстоящим домам. Пожарным удалось отстоять жилые постройки и 1 автомобиль. Пострадавших нет.

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