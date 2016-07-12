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Храм Василия Блаженного обносят строительными лесами

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:26
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Храм Василия Блаженного обносят строительными лесами.

  • 18
  • 0

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