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Вечерняя иллюминация в центральной части столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:25
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  • 0

Город постепенно готовится к Новому году и постепенно какие-то части центра города приобретают свое индивидуальное "лицо" в вечерние часы.

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Комментарии (0)

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