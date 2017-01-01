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Главная  /  Репортажи  /  Знак пешеходного перехода установили во дворе дома на 1-й Новокузьминской улице в Москве

Знак пешеходного перехода установили во дворе дома на 1-й Новокузьминской улице в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
21:22
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Во дворе дома 22 по 1-ой Новокузьминской улице в Москве на мачте освещения установили дорожный знак пешеходного перехода. В данном месте расположено несколько дворовых проездов, которые пересекаются друг с другом и въезд на парковку. Что побудило коммунальщиков или же дорожников установить дорожный знак во дворе дома неизвестно. Возможно через некоторое время обустройство странного пешеходного перехода продолжится. Что примечательно, по соседству с таким курьезным нововведением расположен ДЕЗ и отделение полиции.

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