Бесснежный и тёплый ноябрьский день в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 21:53

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В столице умеренно тепло, пасмурно и снега практически нет. Горожанам и гостям столицы конец ноября запомнится европейской погодой.