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Главная  /  Репортажи  /  Бесснежный и тёплый ноябрьский день в столице

Бесснежный и тёплый ноябрьский день в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:53
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В столице умеренно тепло, пасмурно и снега практически нет. Горожанам и гостям столицы конец ноября запомнится европейской погодой.

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