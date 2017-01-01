Самая высокая елка зажгла свои огни в центре столицы

Автор: Uwis Дата публикации: 20.11 22:54

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Самая высокая елка зажгла свои огни в центре столицы: шпиль бизнесцентра превратили в очаровательную елочку.

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197134

Москва, ЦАО, Оружейный переулок