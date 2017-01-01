Очень комфортный для прогулок вечер выдался сегодня в Москве

Автор: Uwis Дата публикации: 20.11 23:20

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Очень комфортный для прогулок вечер выдался сегодня в Москве: ни осадков, ни ветра, немного прохладно.