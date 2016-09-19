В Газетном и Камергерском переулках начались работы по монтажу праздничных конструкций

Автор: Uwis Дата публикации: 20.11 23:22

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В Газетном и Камергерском переулках ограничено движение: начались работы по монтажу праздничных конструкций.