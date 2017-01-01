Информационный щит о строительстве парка "Зарядье" забыли демонтировать в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 00:19

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В центре Москвы неподалеку от станции метро "Парк Культуры" в Крымском проезде на протяжении долгого времени остаётся информационный щит, который призывает автомобилистов воздержаться от поездок по Москворецкой набережной, где согласно информации ведутся работы по возведению парка "Зарядье". Информация на данном щите с указанной схемой уже приобрела ветхий вид и частично закрашена вандалами черной краской. При этом стоит отметить, что парк "Зарядье" был торжественно открыт для посетителей ещё на день города в сентябре. Соответственно к тому времени все работы по благоустройству территорий в самом парке и примыкающим к нему улицам и набережным были завершены и сегодня там огранизовано рабочее движение автомобильного трафика. Сколько ещё простоит информационный щит с неактуальным предупреждением столичных автомобилистов, доподлинно неизвестно.