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Главная  /  Репортажи  /  Москву засыпало снегом

Москву засыпало снегом

Автор:
denis947
Дата публикации:
08:21
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В ночь на 21 ноября в столичном регионе начался снегопад. К утру все стало белым.

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