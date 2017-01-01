Коммунальщики пробили потолок жителю Кемерово

Массовое ДТП случилось на улице Зои Космодемьянской во Владивостоке

"День жестянщика" во Владивостоке

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 17 ноября 2017 года

Страшное ДТП унесло жизни двух молодых жителей Димитровграда

"Будьте отзывчивее!": в Орехове-Зуеве сгорел автомобиль

В Нижнем Новгороде барашек сбил с ног ребенка

В Волгограде вспыхнул крупный пожар на складе

Пожар на складе лакокрасочных изделий произошёл в Волгограде

В Красноярске женщина с ребёнком чуть не погибли в ДТП

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Утром Москву припорошило снегом

Утром Москву припорошило снегом

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
08:38
  • 18
  • 0

Ночью и рано утром в Москве прошёл снег. С утра газоны, деревья и автомобили покрылись снегом. Температура держалась на слабо отрицательном значении.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
09:59 | Uwis
Снежное утро в Москве
24 0
09:03 | Max_019
Снежное утро в столице
53 0
08:37 | Гринфельд Павел
Снежное утро в Москве
48 0
20.11 21:22 | AlTeg()
Знак пешеходного перехода установили во дворе дома на 1-й Новокузьминской улице в Москве