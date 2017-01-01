Автобус вылетел в кювет на трассе М4 под Москвой

Автор: denis947 Дата публикации: 09:13

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Пассажирский автобус, следовавший из Ростова в Москву, попал в ДТП в Домодедовском районе Московской области в районе населенного пункта Ям. «На трассе М4 в Домодедовском районе Подмосковья произошло ДТП: водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Ростова в Москву, допустил съезд в кювет, в результате которого автобус опрокинулся и съехал по насыпи трассы около 10 метров. В результате аварии несколько человек получили травмы. На месте происшествия работают экстренные службы, для пассажиров был прислан автобус, который довезет всех до Москвы.