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Снежное ноябрьское утро в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11:23
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Легкий морозец и снежок встретил горожан утром в столице. Снег лежит и не тает, температура воздуха в городе -1С.

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