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Главная  /  Репортажи  /  В Новороссийске после дождя затопило дороги (ВИДЕО)

В Новороссийске после дождя затопило дороги (ВИДЕО)

Автор:
Олег Соловьев
Дата публикации:
12:27
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Мощный ливень прошёл во вторник днём в Новороссийске. Последствия непогоды снял на видео местный мобильный репортёр.

По словам местного жителя, город буквально утонул. Так, одна из дорог превратилась практически в реку - с течением, отмечают очевидцы. Такое происходит, по словам автора видео, практически по всему городу.

Возможной причиной массовых подтоплений улиц и дорог города местные жители называют отсутствие ливневой канализации. "Ливнёвок нет практически по всему городу." - пишет мобильный репортёр. Как результат - город тонет при каждом ливне, пишет автор видео. "Куда уходят деньги, выделенные 60 миллионов?" - задаётся вопросом мобильный репортёр.
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Комментарии (1)

  • mreportertv
    13:12
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