В Новороссийске после дождя затопило дороги (ВИДЕО)
- Автор:
- Олег Соловьев
- Дата публикации:
- 12:27
-
- 30
По словам местного жителя, город буквально утонул. Так, одна из дорог превратилась практически в реку - с течением, отмечают очевидцы. Такое происходит, по словам автора видео, практически по всему городу.
Возможной причиной массовых подтоплений улиц и дорог города местные жители называют отсутствие ливневой канализации. "Ливнёвок нет практически по всему городу." - пишет мобильный репортёр. Как результат - город тонет при каждом ливне, пишет автор видео. "Куда уходят деньги, выделенные 60 миллионов?" - задаётся вопросом мобильный репортёр.
- 30
Комментарии (1)