В Новороссийске после дождя затопило дороги (ВИДЕО)

Автор: Олег Соловьев Дата публикации: 12:27

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30 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197156

Мощный ливень прошёл во вторник днём в Новороссийске. Последствия непогоды снял на видео местный мобильный репортёр.По словам местного жителя, город буквально утонул. Так, одна из дорог превратилась практически в реку - с течением, отмечают очевидцы. Такое происходит, по словам автора видео, практически по всему городу.Возможной причиной массовых подтоплений улиц и дорог города местные жители называют отсутствие ливневой канализации. "Ливнёвок нет практически по всему городу." - пишет мобильный репортёр. Как результат - город тонет при каждом ливне, пишет автор видео. "Куда уходят деньги, выделенные 60 миллионов?" - задаётся вопросом мобильный репортёр.