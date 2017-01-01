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Главная  /  Репортажи  /  Кировские рыбаки превратили моторную лодку в "ледокол"

Кировские рыбаки превратили моторную лодку в "ледокол"

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:12
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Моторная лодка в роли ледокола. Это видео из Кировской области, где рыбаки-экстремалы вышли на так называемую твёрдую воду.

Мужчины вышли на лёд. Который оказался недостаточно крепким для того, чтобы стоять на нём и сверлить проруби. Зато - вполне подходящим для рыбалки с борта. Тонкий слой замёрзшей воды, как видно на этих кадрах, крошился без особых проблем.

А карась, не успевший зарыться в ил, как рассказывают, ловился на "ура". Не говоря уже о щуках и окунях. Называется такое - клёв на перволёдок.

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