Кировские рыбаки превратили моторную лодку в "ледокол"
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:12
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Мужчины вышли на лёд. Который оказался недостаточно крепким для того, чтобы стоять на нём и сверлить проруби. Зато - вполне подходящим для рыбалки с борта. Тонкий слой замёрзшей воды, как видно на этих кадрах, крошился без особых проблем.
А карась, не успевший зарыться в ил, как рассказывают, ловился на "ура". Не говоря уже о щуках и окунях. Называется такое - клёв на перволёдок.
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