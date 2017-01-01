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Главная  /  Репортажи  /  Новогоднюю ёлку зажгли в тестовом режиме на Красной площади

Новогоднюю ёлку зажгли в тестовом режиме на Красной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:06
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На Красной площади тестируют гирлянду на новогодней ёлке.

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