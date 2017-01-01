В вестибюле станции метро «Курская» открылся мобильный кинотеатр
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 13:45
-
- 75
В вестибюле станции метро "Курская" московского метрополитена впервые состоялся показ VR-фильма “Заповедные жемчужины России”. Показ проходит в формате мобильного кинотеатра, одновременно фильм демонстрируется на 15 специальных устройствах. Каждые 15 минут зрители в VR-очках отправляются в 10-минутное путешествие по заповедным территориям нашей страны.
Формат 360 полностью погружает зрителя в атмосферу живой природы, позволяет очутиться в самых удалённых заповедных точках России, пролететь над живописнейшими озёрами, лесами и горами, полюбоваться на красоту природы с высоты птичьего полёта. Просмотр фильма похож на погружение в виртуальную реальность - съемки позволяют передать красоту заповедных мест в наилучшем цифровом качестве. Зритель узнает о редчайших древних растениях — ровесниках первобытных животных, очутившись в самой гуще тисово-самшитовых лесов Кавказского биосферного заповедника. Любой желающий увидит легендарные памятники природы и могучую и бескрайнюю Лену — одну из самых длинных рек мира!
Фильмы созданы цифровым издательством Planetpics по заказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и посвящены году Экологии в России.
Антон Агарков - фотограф, путешественник, журналист.
- 75
Комментарии (0)