В вестибюле станции метро «Курская» открылся мобильный кинотеатр

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:45

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75 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/197162

В вестибюле станции метро "Курская" московского метрополитена впервые состоялся показ VR-фильма “Заповедные жемчужины России”. Показ проходит в формате мобильного кинотеатра, одновременно фильм демонстрируется на 15 специальных устройствах. Каждые 15 минут зрители в VR-очках отправляются в 10-минутное путешествие по заповедным территориям нашей страны.Формат 360 полностью погружает зрителя в атмосферу живой природы, позволяет очутиться в самых удалённых заповедных точках России, пролететь над живописнейшими озёрами, лесами и горами, полюбоваться на красоту природы с высоты птичьего полёта. Просмотр фильма похож на погружение в виртуальную реальность - съемки позволяют передать красоту заповедных мест в наилучшем цифровом качестве. Зритель узнает о редчайших древних растениях — ровесниках первобытных животных, очутившись в самой гуще тисово-самшитовых лесов Кавказского биосферного заповедника. Любой желающий увидит легендарные памятники природы и могучую и бескрайнюю Лену — одну из самых длинных рек мира!Фильмы созданы цифровым издательством Planetpics по заказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и посвящены году Экологии в России.Интервью: Гаянэ Асадова - начальник службы внешних связей Московского метрополитена;Антон Агарков - фотограф, путешественник, журналист.