В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:04
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Как рассказывают мобильные репортеры, перед этим водитель долго наматывал круги на площади Кирова. А затем из-под капота вдруг повалил дым. Лихач остановил свою иномарку, и поспешил выйти из салона. Огонь очень быстро охватил всю машину.
Сообщается, что по срочному вызову на место происшествия приехали два пожарных экипажа. С возгоранием справились за полчаса, однако восстановить иномарку теперь, скорее всего, не удастся.
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