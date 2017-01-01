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В Петрозаводске любитель дрифта сжёг свой автомобиль

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:04
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В Петрозаводске любитель дрифта случайно сжег свою машину. ЧП запечатлела на видео камера наблюдения.

Как рассказывают мобильные репортеры, перед этим водитель долго наматывал круги на площади Кирова. А затем из-под капота вдруг повалил дым. Лихач остановил свою иномарку, и поспешил выйти из салона. Огонь очень быстро охватил всю машину.

Сообщается, что по срочному вызову на место происшествия приехали два пожарных экипажа. С возгоранием справились за полчаса, однако восстановить иномарку теперь, скорее всего, не удастся.

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