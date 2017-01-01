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Желтый» уровень опасности объявлен в Москве 22 ноября из-за усиления ветра и осадков

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:41
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Желтый» уровень опасности объявлен в Москве 22 ноября из-за усиления ветра и осадков.

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