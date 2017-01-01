На Малом Каменном мосту столкнулись такси и рейсовый автобус

Автор: tim777 Дата публикации: 14:42

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21 ноября днём в центре Москвы произошло ДТП с участием общественного транспорта. На Малом Каменном мосту столкнулись а/м "Киа Рио"-такси и рейсовый автобус ЛиАЗ-5292. Водитель такси при выезде на Малый Каменный мост, двигаясь со стороны Большой Полянки, решил объехать пробку и стал перестраиваться в полосу для движения маршрутных транспортных средств. В момент выполнения маневра он столкнулся по касательной с двигавшимся в полосе "А" рейсовым автобусом маршрута №144. В результате столкновения оба транспортных средства получили мелкие повреждения. Дежурящий в этом месте сотрудник ГИБДД в оперативном порядке приступил к оформлению происшествия и восстановил движение транспорта по соседним полосам. ДТП произошло по вине водителя такси, который при совершении маневра не убедился в его безопасности.