Житель Тюмени протаранил полицейский автомобиль
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:43
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Собственно, при просмотре ролика многое становится ясно - водитель нарушил как минимум одно правило: поворачивал влево из крайней правой полосы. Ну и к тому же, как сообщается, проехал на желтый сигнал светофора, что, как мы знаем, нередко приводит к нехорошим последствиям.
Однако, у пользователей есть вопросы и к полицейским - спецмашина ехала с проблесковыми маячками, но, судя по интершуму, без звукового сигнала. А значит, приоритета не имела. В общем, все участники ДТП хороши, пишут в комментариях. Но главное - никто не пострадал.
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