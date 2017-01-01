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Московский метрополитен проводит показ VR-фильма «Заповедные жемчужины России»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
14:53
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В вестибюле станции Курская, Московского метрополитена проходит показ VR-фильма «Заповедные жемчужины России».

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