В США демонтаж стадиона превратили в зрелищное шоу
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:06
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Запланированный демонтаж превратили в настоящее шоу. Как сообщается, всё транслировали в эфире национального телеканала и, конечно, во разных социальных сетях очевидцы тоже выходили в прямой эфир. Вокруг здания, как видно на этих кадрах, собрались сотни человек. Естественно они заранее включили камеры, чтобы не пропустить захватывающий момент.
Само обрушение длилось не больше 20 секунд. Над стадионом поднялось облако пыли. Судя по возгласам за кадром, зрители остались в восторге.
Запланированный демонтаж превратили в настоящее шоу. Очень эффектные кадры удалось запечатлеть автору этого ролика.
Вокруг здания, как видно на этих кадрах, собрались сотни человек.
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