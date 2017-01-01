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Главная  /  Репортажи  /  Центр Москвы в огромных пробках, ЦОДД призвал автомобилистов пользоваться общественным транспортом

Центр Москвы в огромных пробках, ЦОДД призвал автомобилистов пользоваться общественным транспортом

Автор:
Sargo
Дата публикации:
15:32
  • 16
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ЦОДД призвал автомобилистов пользоваться общественным транспортом. Центр города стоит из-за непогоды.

  • 16
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Комментарии (0)

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