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Выставка «ТАСС - главные кадры» с дополненной реальностью в ЦВЗ «Манеж»

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
16:34
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Москва, ЦАО, Манежная площадь, д. 1, ЦВЗ «Манеж». На этой неделе завершается выставка «ТАСС - главные кадры» в ЦВЗ «Манеж». На выставке ТАСС представлены множество фотографий предыдущих времён как известных фотокорреспондентов, так и авторов, имена и фамилии которых не сохранились. Специально к выставке ТАСС выпустило приложение для смартфонов (с операционной системой Андроид и Айос) дополненной реальности «ТАССнимки». Некоторые фотографии на выставке обозначены специальном знаком. При запуске приложения «ТАССнимки» включается камера, при наведении на фото, обозначенное специальным знаком, часть фотографии становится цветной. Таких ч/б фотографий с дополненной реальностью не мало на выставке. Кроме фотографий на выставке ТАСС представлены печатные машинки, а также можно прослушать рассказы фотокорреспондентов об их работе. Например, один фотокорр рассказал, как ему удалось подойти очень близко к месту происшествия и слелать эксклюзивные фотоснимки, так как в таких ситуациях мало кто обращает (обращал) внимание на фотографов. P.S. Сейчас, конечно, в таких ситуациях много людей снимают на свои смартфоны и незамечанными они не остаются.

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